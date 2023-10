Chieri – Varese in diretta

Dopo tre gare senza vittorie il Città di Varese cerca di ritrovare il feeling con i tre punti sul campo del Chieri – dislocato in questa stagione a Gassino Torinese – penultimo in classifica. Per i ragazzi di mister Cotta una gara da non fallire per non perdere ulteriore terreno dai primi posti, con l’Alcione che prova la fuga grazie al successo nell’anticipo del sabato. Il nostro liveblog è offerto da Confident e Finazzi Serramenti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI