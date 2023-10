Com’era e com’è il Colle Campigli di Varese

Lo sviluppo del turismo internazionale, l’Expo del 1906 e la necessità di avere una capacità ricettiva più ampia. In sintesi, sono questi gli elementi che hanno generato la temperie perfetta per far sorgere i grandi alberghi di Varese.

E la storia di uno di essi, il Palace Hotel, viene raccontata in un video su youtube realizzato da Paolo Ricciardi di valganna.info.

La nascita del grande kursaal, il periodo d’oro della villeggiatura alto borghese sui laghi e il sogno spentosi durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale; e poi ancora la rinascita del Colle Campigli, nel Dopoguerra: Ricciardi ha trovato tutto questo, messo assieme con video originali d’epoca, filmati Luce e foto storiche.