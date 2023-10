Diritto alla salute, a Ferno incontro con Vittorio Agnoletto

Salute e sanità sono uno dei temi centrali nella programmazione di quest’anno dell’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno: giovedì 26 ottobre si torna a parlarne con Vittorio Agnoletto, medico, membro del direttivo nazionale di Medicina Democratica, professore alla Statale di Milano, divulgatore, responsabile scientifico dell’Osservatorio Coronavirus, membro del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale.

“Incontreremo Vittorio Agnoletto e Cinzia Colombo per affrontare aspetti e problematiche della Sanità pubblica da troppo tempo sotto attacco”.

Accanto ad Agnoletto ci sarà appunto anche Cinzia Colombo, membro del Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto.

Condurrà la serata il giornalista Paolo Rossetti.

L’appuntamento è per giovedì 26 alle ore 21.15, in via Mazzini 16 a Ferno.

Gli incontri della Coop San Martino di Ferno

Oltre al tema della salute, la programmazione di quest’anno dell’Alleanza Cooperativa prevede incontri sulla legalità e l’apprezzato percorso sulle arti.