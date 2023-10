Due diciottenni investite nel Luganese, una è grave

Grave incidente stradale a Sorengo, alle porte di Lugano: due ragazze diciottenni sono state investite, una delle due è in grgavi condizioni.

È successo poco priima delle 15 di oggi, venerdì 6 ottobre. Una 83enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese circolava in Via Ponte Tresa in direzione di Lugano: in base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha investito due 18enni.

Si tratta di una cittadina indonesiana e di una cittadina statunitense, entrambe residenti nel Luganese, che si trovavano sul marciapiede, sul lato destro della strada rispetto alla direzione di marcia del veicolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure alle ragazze le hanno trasportate in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la cittadina statunitense è in pericolo la vita mentre la cittadina indonesiana ha riportato gravi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto stradale interessato dall’incidente è stato completamente chiuso al traffico e non sarà riaperto prima delle 18.30.