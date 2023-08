A Ceresio Estate un quartetto di viole da gamba

Domenica 27 agosto alle 19 Ceresio Estate torna ad assaporare la bella acustica della Chiesa di Santa Maria Assunta a Sorengo con il concerto di una formazione tanto insolita quanto affascinante, il quartetto di viole da gamba “La Consorteria delle tenebre”, composto da Teodoro Baù (viola da gamba soprano, già ospite di Ceresio Estate), Rosita Ippolito (viola da gamba tenore), Marco Casonato (viola da gamba basso) e Noelia Reverte Reche (viola da gamba basso).

I quattro musicisti, di formazione internazionale e specializzati nella prassi esecutiva antica, hanno dato vita a questo ensemble nelle primavera del 2016, mantenendo parallelamente un’individuale attività concertistica in Italia e all’estero, sia come continuisti, sia come solisti.

A Sorengo proporranno un suggestivo programma – intitolato come il loro primo disco “Sotto il silentio della notte oscura” – di autori attivi a cavallo tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo, quali Giovanni de Maque, Carlo Gesualdo e Francesco Lambardi.

Domenica 27 agosto, h. 19

Chiesa parrocchiale di Sorengo,



Teodoro Baù, viola da gamba soprano

Rosita Ippolito, viola da gamba tenore

Marco Casonato, viola da gamba basso

Noelia Reverte Reche, viola da gamba basso

Ingresso libero.

Informazioni: www.ceresioestate.ch

Un’iniziativa dell’Ente Turistico del Luganese.

Con il contributo del Comune di Sorengo.