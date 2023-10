Il campionato dell’ambiziosa Futura Volley inizia con il derby lombardo ad Albese

Decolla da Casnate con Bernate, in provincia di Como, la stagione 2023-24 dell’ambiziosa Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Domenica 8 ottobre alle 17 le Cocche affronteranno in trasferta il derby lombardo contro la Tecnoteam Albese nel remake della recente semifinale del Trofeo Bellomo, tradizionale torneo precampionato.

Una partita ostica, quella contro le giallonere di coach Chiappafreddo che hanno inserito una coppia di straniere come Bulaich Simian e Zatkovic su un telaio collaudato dopo tre anni di Serie A2. In organico anche due ex biancorosse, Veneriano e Nicolini. Una categoria che la Futura prenderà di petto intenzionata a fare corsa di testa nel girone A.

Amadio non avrà problemi di formazione se si esclude Pomili, assente da tempo e ancora in fase di riabilitazione. Lo scoglio maggiore per il tecnico biancorosso potrebbe essere il fatto che la Futura disputerà la prima partita ufficiale dopo il profondo rinnovamento estivo. E poi non va sottovalutato il fattore campo perché il PalaFrancescucci è impianto sempre caldo a favore delle proprie beniamine.

«Siamo tutti molto contenti di iniziare questo cammino: è stata una preparazione un po’ più breve rispetto a quella dello scorso anno – spiega coach Daris Amadio alla vigilia – La gara sicuramente non avrà nulla a che fare con quella vista in precampionato: le uniche cose che dobbiamo considerare sono il fatto che loro esprimono un buon gioco, hanno un bel cambio palla, difendono molto e hanno un’ottima organizzazione generale. Dal canto nostro spero che riusciremo a mettere in campo quello che abbiamo provato in questo periodo e rispetto alle amichevoli, magari anche un po’ più di calma e pazienza nel fare le nostre cose. Spero davvero che ci si diverta da ora in avanti a giocare».

IL GIRONE A

Oltre a Busto e Albese il Girone A di Serie A2 vede schierata una terza formazione lombarda, la Millennium Brescia. Le altre sette squadre rappresentano altrettante regioni: ci sono il Veneto (Padova), il Friuli-Venezia Giulia (Talmassons), l’Emilia Romagna (Bologna), l’Umbria (Perugia), l’Abruzzo (Pescara), la Calabria (Soverato) e la Sicilia (Messina). Brescia e Perugia sono le società con la più recente esperienza di Serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi che è retrocessa al termine della scorsa stagione.