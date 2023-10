Il Golf Club di Luvinate ospita la gara internazionale femminile che qualifica al Ladies European Tour

Il golf club Varese di Luvinate ospiterà dal 5 al 7 ottobre la tappa italiana di LET Access Series, tour internazionale di golf femminile che permette di giocarsi le qualificazioni per il Ladies European Tour, una competizione cui possono iscriversi tutte le golfiste professioniste e dilettanti di età superiore ai 18 anni con un handicap pari o superiore a 2.

«Sono 108 le giocatrici iscritte provenienti da 23 paesi, non solo europei ma da tutto il mondo – spiega Vittorio Bersotti, direttore del Golf Club Varese – Arrivano da Argentina, Australia, Austria, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Scozia, Slovenia, Spania, Sud Africa, Svezia, Svizzera. Ci sono donne di tutte e età, la più giovane di loro ha 17 anni».

Le atlete si allenano sul campo varesino già dalla mattina di lunedì 2 ottobre, apprezzandone la posizione particolarissima e il fascino dell’antica struttura: «Questa mattina hanno visitato la chiesa del convento all’intero del club, e sembravano tutte giapponesi: erano tutte con il telefonino in mano a scattare foto – continua il direttore – Il luogo ha inciso tanto sul successo della partecipazione: innanzitutto ha colpito e interessato le partecipanti la vicinanza a Malpensa, ma quando poi hanno visto le foto del club abbiamo completato le iscrizioni, anzi ci siamo ritrovati con delle liste d’attesa».

La gara, che rappresenta una grande opportunità internazionale per le giocatrici con ambizioni ci crescere, ha anche un valore turistico significativo: «Per 108 giocatrici si muovono circa 500 persone, tra coach e parenti o amici sostenitori, almeno per due giorni e mezzo. La metà di loro resterà poi almeno un giorno in più, per un totale di circa 1500 pernottamenti – sottolinea ancora Vittorio Bersotti – Contiamo che questa occasione faccia maggiormente conoscere il nostro circolo nel mondo».

Per troppo tempo infatti questa perla del golf non si è messo in vetrina con eventi di particolare importanza: «Negli anni scorsi abbiamo avuto possibilità di fare solo un paio di eventi internazionali – ha sottolineato Federico Dal Verme, consigliere del circolo varesino – Ringrazio Vittorio per sue competenze che hanno permesso di portare un open femminile che di nuovo dà smalto alle nostre vecchie mura, che contengono uno tra 10 piu bei club house del mondo. Un campo un po’ antico, per i giovani forse poco adeguato alla loro lunghezza, ma che ha molto fascino».

Le gare cominceranno la mattina del giovedì 5 ottobre e si concluderanno, con la finale, nel pomeriggio di sabato 7.

IL GOLF CLUB VARESE, UNA STORIA CENTENARIA

il direttore del club Vittorio Bersotti, il presidente Rinaldo Corti, il consigliere Federico dal Verme

Il Golf Club Varese ha una storia che risale al 1897, anno della sua fondazione. Nel 1934 si trasferisce nell’attuale sede di Luvinate. La club house è un antico Convento, esempio di architettura romanico-lombarda, edificato nel XII° secolo dai “Magistri Comacini” che ospitò le suore Benedettine fino al XV° secolo quando San Carlo Borromeo ne decretò la chiusura. L’edificio è caratterizzato dal magnifico chiostro e dalla Chiesa, recentemente restaurata. All’ingresso dell’ambiente dove oggi vengono effettuate le premiazioni si possono ammirare affreschi risalenti al 1500. Dalla terrazza si gode un magnifico panorama sulla buca 1 e sul Lago di Varese.

L’attuale percorso, progettato originariamente dagli architetti Gannon e Blanford e ampliato a 18 buche verso la metà degli anni ’50, è un par 72 ondulato e tecnicamente molto interessante. Ogni buca, immersa tra il verde di maestose piante secolari, offre scorci di incomparabile bellezza panoramica che raggiungono la catena del Monte Rosa, i laghi Maggiore, di Varese e di Monate, nonché le colline del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, immediatamente alle spalle del campo da golf. (Fonte Golf Club Varese)