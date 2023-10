Incidente a Castelveccana, tre giovani coinvolti

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 2 ottobre a Castelveccana per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Nello scontro, avvenuto in via Marconi per cause ancora da confermare, sono rimasti coinvolti tre giovani: un ragazzo e una ragazza di 22 anni e un 19enne. La Croce Rossa di Luino è intervenuta per i primi soccorsi e ha trasportato un ferito in ospedale in codice giallo, quindi con ferite serie ma non gravi.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco, in supporto dei soccorritori e per mettere in sicurezza l’area.