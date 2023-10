Iscrizioni aperte al corso per diventare autisti di pullman con Autolinee Varesine ed Enaip

Sono aperte le candidature per partecipare alla terza edizione del corso di formazione “Conducente mezzi per trasporto persone”. Nasce dalla collaborazione tra Autolinee Varesine ed Enaip Varese.

La proposta formativa, avviata ad inizio anno, è valsa all’azienda dei traporti anche il premio “Vaicolbus Academy” rilasciato da Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) per il forte carico innovativo della stessa.

Sono previsti momenti teorici svolti nelle aule di Enaip insieme a diverse lezioni all’autoscuola Unione, essenziali per il conseguimento delle patenti superiori e del CQC (carta di qualificazione del conducente): a tutto ciò, però, si affianca l’esperienza diretta e concreta nella realtà di Autolinee Varesine, inizialmente per la conoscenza dei percorsi, dei servizi e dell’organizzazione interna; quindi, per le essenziali attività di controllo a a bordo; infine – una volta superati tutti gli esami – si diventa a tutti gli effetti autisti assegnati ad uno dei cinque depositi dell’azienda.

Requisiti e informazioni relativi al corso gratuito sono consultabili sul sito https://www.enaiplombardia.eu/corso/autista-autobus-enaip-varese

Nei mesi scorsi, il primo gruppo di 12 elementi ha completato con piena soddisfazione il proprio iter e tutti gli iscritti hanno già preso servizio sulle strade del Varesotto: a settembre è partita una seconda classe; al tempo stesso, Enaip ha aperto le selezioni – da svolgersi in queste settimane – per un’ulteriore classe le cui lezioni inizieranno in inverno.

«Questa è una delle strategie che mettiamo in campo, ormai da diversi mesi, per ovviare alla cronica carenza di autisti: una problematica serissima che, solo a livello nazionale, comporta una mancanza di decine di migliaia di professionisti sia nel settore del trasporto pubblico locale, sia nel settore dei servizi di noleggio e turismo – spiegano da Autolinee Varesine, secondo cui -b la collaborazione con una realtà solida come Enaip è davvero fondamentale: gli iscritti ricevono una formazione a tutto tondo, oltre a quella puramente teorica sulle patenti».

«Infatti – concludono dall’azienda – siamo davvero contenti per i ragazzi che hanno già superato gli esami e hanno preso servizio sulle nostre strade negli ultimi mesi».