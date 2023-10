Jessica Vettore: una donna manager in Kpmg

Da ottobre 2023 Jessica Vettore è stata promossa come manager nella funzione audit e assurance Esg. Vive in provincia di Varese e dopo la laurea magistrale, conseguita con 110 e Lode nel 2018, ha subito iniziato a lavorare in Kpmg. Ha iniziato con uno stage, e poi è arrivata ad avere posizioni di sempre maggiore responsabilità, fino a diventare manager.

Jessica Vettore ha fatto diverse esperienze nei settori industriali, tra cui molte società del territorio, svolgendo varie attività. Tra le attività: Esg (environmental, social, and corporate governance), dove Kpmg è leader riconosciuto, per il quale le società hanno già iniziato ad ottenere la “certificazione” del bilancio di sostenibilità “volontaria” già oggi, e che a partire dal 2024/25 diventerà obbligatoria.

Jessica riporterà a Ivan Spertini e a Paolo Rota, socio che oltre a seguire il territorio ha funzioni in ambito Esg in Lombardia e di risk management a livello nazionale. Inoltre, in Kpmg è presente anche un’altra donna, Silvia Rimoldi, originaria di Busto Arsizio, che coordina l’attività per il “family business”, a livello nazionale, tra le sue varie funzioni professionali.