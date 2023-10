Le dolci note della viola arrivano a Brenta e in Valcuvia

L’autunno porta in Valcuvia Simone Libralon, violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. I toni caldi e densi della viola ben si fondono con l’architettura dello storico Santuario di San Quirico a Brenta questa domenica in occasione del prossimo concerto della rassegna MusiCuvia. Concerto che propone qualche inedito. La viola è talvolta considerata la sorella minore del violino, e come tale viene trattata dai più, come uno strumento da accettare con gentilezza piuttosto che da prendere veramente sul serio.

Ma grazie alla bellezza del suo suono, caldo, rotondo e ricchissimo di armonici, alcuni grandi compositori, come Telemann, Bach, Britten e Knox, hanno riconosciuto la sua peculiarità, dedicandole partiture di primo piano come strumento solista. Saranno queste opere ad impreziosire il programma di sabato. Questi lavori possono sprigionare al meglio la loro magia solo nelle mani di un vero maestro, come Simone Libralon, che si contraddistingue per la sua attività concertistica come solista, incentrata soprattutto nel valorizzare il suo strumento e le sue peculiarità sonore.

Libralon ha inciso diversi CD delle Elegie di Britten di cui l’integrale delle suite con la viola è una prima incisione mondiale. Ospite in diretta del programma Rai Radio 3 Suite e per RSI Rete Due, è stato intervistato anche dal Corriere della Sera e dal Sole 24 Ore. Elogiato dalla critica per le sue qualità tecniche, si è esibito anche per diverse rassegne ed enti nazionali e internazionali tra cui Ferrara Musica, ADI Design Museum, FAI, oltre che a Londra e al Miami Music Festival.

L’ingresso al concerto è gratuito, così come per tutti gli eventi di MusiCuvia, in quest’occasione sostenuta anche dall’associazione Boom di Brenta. Fondata da Andrew Jolliffe, Margherita Gianola e Adalberto Riva, con l’appoggio dell’Associazione Momenti Musicali, MusiCuvia è sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità Montana Valli del Verbano, Associazione Culturale Valcuvia, quattro Comuni della Valcuvia oltre che da diverse altre associazioni locali e sponsor privati.

In sintonia con la sua missione di offrire una gamma di concerti per soddisfare tutti i gusti e curiosità, il programma di MusiCuvia prevede ancora altri appuntamenti durante il mese di ottobre: al Teatro di Cuvio il 21 sarà la volta dell’arte della musica per la pubblicità e poi il 28 gran finale con can-can, frizzi e divertimenti dei mitici Café Chantant di Parigi. In Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

LA VIOLA DAL BAROCCO AI NOSTRI GIORNI

Brenta, Chiesa di San Quirico, sabato 14 ottobre alle ore 20.45 SIMONE LIBRALON, viola Per informazioni: Andrew Jolliffe 338 863 70 72 – andrew@musicuvia.com Adalberto Maria Riva 335 818 79 85 – amriv@libero.it Margherita Gianola 347 1493582 – margheritagia@gmail.com musicuvia@gmail.com www.musicuvia.com Youtube: www.youtube.com/@musicuvia8498