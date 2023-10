Logistica sostenibile, insieme si può. Se ne parla alla Liuc

Nella sfida ai cambiamenti climatici, ogni azienda deve sentirsi responsabile del proprio operato e del proprio impatto ambientale, rivedendo in chiave ESG (Environmental, Social and Governance) i propri processi, in

particolare quelli che attengono alla sfera della logistica.

Per questo motivo il Green Transition Hub della LIUC – Università Cattaneo, in collaborazione con Columbus Logistics, ha organizzato un momento di riflessione dal titolo “Green Logistics: dal dire al fare” per approfondire scenari, sfide e opportunità che interessano l’organizzazione della logistica e della supply chain di piccole, medie e grandi aziende.

Mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 14.30, in aula Bussolati, alla LIUC, i referenti di Chef Express, Coca-Cola, Goodman, Grifal, IKEA, Lucart, CPR, NolPal, P&G, Toyota e World Capital presenteranno le rispettive soluzioni sperimentate e applicate a favore di una sostenibilità nella logistica concreta ed effettiva. L’obiettivo è poter diffondere best – practice attraverso case history di valore e novità assolute, come, per esempio, da parte di Lucart e CPR System, la creazione tutta italiana di un pallet con performance molto vicine a quelle del legno ma non i costi di realizzazione della corrispondente versione in plastica vergine, grazie al recupero post-consumo del poliaccopiato dei bricchi tipo Tetra Pak ®.

«Il cambiamento climatico ci impone di aumentare drasticamente l’attenzione a tutti quegli aspetti che possono ridurre le emissioni e le esternalità della logistica nelle sue quattro declinazioni: imballi, magazzini, trasporti e organizzazione dei flussi della supply chain», spiega Fabrizio Dallari, Professore Ordinario di Logistica e Supply Chain Management alla LIUC – . Come Green Transition Hub anche quest’anno, abbiamo condotto la nostra indagine annuale sulla sostenibilità nel mondo della logistica a cui hanno risposto oltre 500 responsabili logistici di piccole, medie e grandi imprese. E una buona notizia c’è: rispetto al 2022, il numero di aziende che hanno abbracciato l’impegno per obiettivi di sostenibilità è cresciuto del 10%».

Inoltre, rispetto al 2022, sempre più aziende stanno misurando le emissioni della propria logistica, specialmente nel campo dei trasporti. Cambiare in meglio, si può.

Con l’incontro alla LIUC si intende «stimolare il più ampio numero di operatori a seguire un percorso di green logistics, perché essere sostenibili non è un sogno per pochi idealisti – sostiene Stefano Bianconi, General manager di Columbus Logistics -. Non è difficile implementare processi sostenibili; occorre, però, un sistema di rete, da soli non si va da nessuna parte».

Proprio la creazione di un ecosistema di filiera che vede la logistica come processo chiave è il tema di frontiera che verrà affrontato da alcuni interventi nella seconda parte dell’incontro.

Sostiene il professor Alessandro Creazza, Direttore del Green Transition Hub della LIUC: «Nel mondo industriale sta aumentando sempre di più la consapevolezza di quanto la sostenibilità sia una questione di sistema: agire in isolamento non funziona e comporta sforzi che conducono a risultati modesti. Fare leva sulle relazioni nella supply chain è invece l’opportunità che le imprese hanno a disposizione per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità».

Per visionare il programma e iscriversi all’evento:

https://www.liuc.it/eventi/green-logistics-dal-dire-al-fare/