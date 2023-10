Omicidio di Malnate, in aula parla il figlio della vittima: “Era la mia vita, e me l’hanno tolta”

Fra lacrime e tensioni in Corte d’Assise a Varese mercoledì mattina è entrato nel vivo il processo dove è imputato Sergio Domenichini, l’uomo in carcere accusato dell’omicidio della pensionata di Malnate Carmela Fabozzi.

Il figlio della donna, il cinquantenne Angelo Casoli che viveva con la madre al momento dell’omicidio, ha aperto l’udienza come teste: fu lui a trovare il corpo della madre la sera del 22 luglio 2022.

Qualche momento di tensione per la presenza in aula dell’imputato rimasto nella gabbia per questioni di sicurezza e non di fianco al difensore come chiesto in apertura di udienza.

La testimonianza del figlio

“Mia madre era la mia vita. Una persona bellissima. E me l’hanno tolta”. Il racconto di quella sera: “Di solito mia madre mi aspettava sul balcone in poltrona e quella sera, quando sono tornato, lei non c’era. La porta era aperta, mi è caduto lo sguardo e l’ho vista in una pozza di sangue. Le dicevo ‘svegliati’. Aveva gli occhi aperti. Non sono riuscito a salvarla”.

Casoli ha spiegato di non aver mai visto prima l’imputato. “A pensarci bene mia madre mi aveva raccontato di essere andata a fare una visita e mi aveva detto che c’era una persona che “prendeva poco” per accompagnarla. Le ho detto che c’ero io, e li per li non avevo dato peso alla cosa”.

