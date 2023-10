Pari d’oro per la Pro Patria: dal dischetto Castelli agguanta il Padova

Un pari e una prestazione che valgono oro sul difficile campo dell’Euganeo di Padova. Contro la capolista la Pro Patria dà un’importante prova di maturità, in continuità con le ultime due vittorie in trasferta tra campionato e Coppa Italia.

Al termine dei 90 minuti, i padroni di casa veneti e i tigrotti di Busto Arsizio si spartiscono infatti la posta in palio della settima giornata con un 1 a 1 frutto delle reti di Bortolussi e Castelli, glaciale dagli undici metri.

Dopo un primo tempo giocato dai bianco-blu per difendere lo 0 a 0, le reti avvengono entrambe nella ripresa, quando il biancoscudato Bortolussi è protagonista sia in positivo che in negativo: al 60′, su calcio di punizione, l’attaccante trova la terza rete della sua stagione e riesce a colpire la Pro Patria nel suo miglior momento – nei secondi 45 il baricentro della squadra si è alzato di parecchi metri -approfittando di una precipitosa e incauta uscita di Rovida, che spalanca lo specchio della sua porta.

A 10 dalla fine la sorte tuttavia si inverte, ed è l’attaccante a essere maldestro, toccando il pallone con la mano su un calcio d’angolo conquistato dalla Pro Patria dopo un break di Fietta in area, conclusosi con un una grande parata di Donnarumma su Castelli, che si prenderà la rivincita poco dopo trovando l’angolino su calcio di rigore.

Quella che il Padova può ritenere quasi una battuta d’arresto nella sua reiterata corsa verso la serie cadetta, per la Pro Patria è invece una conferma importante: errore individuale a parte, la squadra ha trovato una sua identità, la compattezza difensiva, mostrata anche contro la prima della classe, che finora all’Euganeo non aveva concesso letteralmente nulla (3 vittorie su 3, 6 gol fatti, 0 subiti prima del match di oggi).

Il secondo pareggio stagionale muove dunque la classifica dei tigrotti, quattordicesimi in classifica a 8 punti. Il bottino racimolato ancora non allontana la Pro Patria dal limbo di relativa pericolosità (-9 dai playoff, +1 dai playout): i 4 punti conquistati dai ragazzi guidati da Riccardo Colombo tra Crema e Padova sono senza dubbio preziosi perché molte delle dirette concorrenti difficilmente saranno in grado di fare risultato su campi così difficili, ma per alzare il livello servirà anche trovare la vittoria casalinga contro squadre chiuse. A Busto Arsizio i tifosi bianco-blu non festeggiano per un successo dal 4 febbraio. Troppo tempo, e troppi pochi punti.

Sabato prossimo allo Speroni arriva il Mantova, eliminato martedì in Coppa proprio dalla Pro Patria. Non sarà facile e in settimana ci sarà tanto da preparare. Intanto però, per questa sera, Colombo e i suoi possono considerarsi soddisfatti della prestazione offerta.

PADOVA-PRO PATRIA 1-1 (0-0)

Reti: 16′ st Bortolussi (PAD), 37′ st rig. Castelli (PPA)

Padova (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli (29′ st Kirwan), Fusi (29′ st Bianchi), Radrezza (35′ st Dezi), Varas, Villa (14′ st Favale); Palombi (14′ st Russini), Bortolussi. A disposizione: Zanellati, Rossi, De Marchi, Granata, Calabrese. Allenatore: Torrente.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco (29′ st Marano), Bertoni (21′ st Lombardoni), Mallamo (29′ st Citterio), Ndrecka; Castelli (41′ st Ferri), Stanzani (21′ st Parker). A disposizione; Mangano, Vaghi, Bashi, Pitou, Piran, Minelli, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Palombi (PAD), Bortolussi (PAD), Reanult (PPA)

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Collaboratori: Bianchi di Pistoia e Giudice di Frosinone

IV Ufficiale: Di Renzo di Bolzano

RIVIVI IL RACCONTO DEL MATCH MINUTO PER MINUTO