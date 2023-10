Quanta vita (animale) ai bordi della statale della Valganna. La termocamera immortala la meraviglia

Quanta vita (animale) lungo i bordi della strada statale della Valganna di notte. Ciò che gli occhi non vedono in normali condizioni, soprattutto quando si è alla guida, si può vedere con una termocamera come ci mostrano le immagini girate da Piergiovanni Salimbeni.

«I prati limitrofi pullulano letteralmente di animali come in questo filmato che ho effettuato l’altra sera con un visore termico. Invito quindi tutti alla prudenza» – scrive nel post l’autore, innescando una discussione tra gli utenti a tratti surreale tra chi si lamenta dell’abbassamento del limite di velocità da 90 a 70 km/h e chi propone addirittura di correre il più veloce possibile per diminuire il tempo di attraversamento di quel tratto e diminuire le probabilità di uno scontro.

La verità è una sola: minore è la velocità e minore è lo spazio di frenata necessario per arrestarsi ed evitare un impatto, come suggerisce qualcuno. Quindi attenzione e prudenza, specialmente in questo periodo in cui i cervi sono in calore e quindi effettuano spostamenti per l’accoppiamento.