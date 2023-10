Riparati i semafori all’incrocio della superstrada a Mercallo

Anas ha riparato i semafori dell’incrocio tra la Statale Vergiate-Besozzo e via Torino a Mercallo. Dal mattino di domenica 22 ottobre a regolare l’intersezione vi erano solamente i lampeggianti gialli, creando disagi per i tanti utenti della strada.

Secondo quanto riportato da Anas al Comune di Mercallo, la causa del guasto è stata una lumaca, che ha fatto saltare un componente elettronico del semaforo, rendendone necessaria la sostituzione.

«Ho telefonato Anas – racconta il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – moltissime volte in questi giorni, per sollecitare i lavori di riparazione. Senza un semaforo funzionante, quell’incrocio è pericoloso, soprattutto per le persone che si immettono sulla statale, dal momento che i veicoli in transito sulla Vergiate-Besozzo arrivano all’incrocio ad alta velocità senza rallentare».