Scontro in via Sempione a Varese, tre feriti

Devono essere verificate le cause che hanno portato allo scontro tra auto che è avvenuto nella serata di lunedì 16 ottobre, verso le ore 23.15, in centro a Varese. L’incidente è accaduto nella centrale via Sempione, non lontano dall’autosilo.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone, una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 17 anni e un uomo di 56. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso, quindi in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese che hanno aiutato il personale sanitario e messo in sicurezza l’area. I carabinieri hanno svolto i rilievi del sinistro.