Silvio Raffo ospite di “Incontro con l’autore” a Inarzo

L’Assessorato alla Cultura di Inarzo organizza un “Incontro con l’autore” che sicuramente appassionerà gli amanti della letteratura e non solo. L’appuntamento è fissato per il 9 novembre 2023, alle ore 21:00, presso il Salone dell’oratorio in Via Vanetti 5, Inarzo. L’ingresso è libero.

“L’ultimo poeta” di Silvio Raffo

L’evento speciale vedrà la presenza dell’autore Silvio Raffo, poeta, traduttore, saggista e drammaturgo. La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni e sarà un’occasione per esplorare il suo ultimo lavoro letterario, “L’ultimo poeta”. La storia ruota attorno a un insolito viaggiatore che atterra all’aeroporto di un’isola spagnola alla moda. Chi sia veramente e da dove provenga rimane un mistero fino a quando scopriamo che una donna conosciuta come “Madame” gli ha affidato un incarico speciale: eliminare i partecipanti a un convegno internazionale. Questo convegno avrà luogo in un lussuoso albergo dell’isola, dove scrittori ed editori discuteranno il destino della letteratura e il futuro della poesia sulla Terra. Ma chi è veramente Donatien, il nome scelto dal protagonista? Avrà il coraggio di portare a termine questa missione da angelo sterminatore? E chi sono gli enigmatici personaggi che incontra durante il suo viaggio, suscitando in lui una confusa sensazione di déjà vu? Le risposte a questi interrogativi si celano nell’ultima pagina del romanzo, mantenendo viva l’attenzione del lettore fino alla fine.

La biografia di Silvio Raffo

Silvio Raffo è un autore eclettico con una carriera ricca e diversificata. Ha scritto più di dieci romanzi, tra cui “La voce della pietra”, finalista del Premio Strega nel 1997. Quest’opera è stata adattata in un film omonimo diretto da Eric Howell e interpretato da Emilia Clarke. Altri suoi lavori includono “Il segreto di Marie-Belle,” vincitore del Premio Lord Byron, “Lo specchio attento,” e “Gli angeli della casa.” Inoltre, Raffo ha curato l’antologia “L’amore che non osa,” che presenta per la prima volta in Italia le poesie di Alfred Douglas.

Tra le sue opere più significative ci sono “Natura, la più dolce delle madri,” una raccolta delle poesie di Emily Dickinson, e la biografia poetica “Io sono nessuno. Vita e poesie di Emily Dickinson.” Per l’editore Castelvecchi, ha curato l’antologia della poesia italiana contemporanea intitolata “Muse del disincanto.” Silvio Raffo è stato insignito di prestigiosi premi e ha collaborato a trasmissioni radiofoniche e televisive, contribuendo significativamente al panorama culturale italiano.