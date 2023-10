Spaccio di droga nei boschi, i Carabinieri arrestano quattro persone a Cantù

Altre quattro le persone arrestate e quattro le persone denunciate in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi del comasco. L’operazione infatti, è stata condotta dai Carabinieri di Cantù nell’ambito delle operazioni contro lo spaccio nei boschi e contro i “bivacchi della droga”.

Un’attività giornaliera e quotidiana messa in atto grazie ad una attenta pianificazione investigativa sul territorio che stanno portando a risultati di eccellenza. Combinando le capacità degli “Squadroni” nell’ ”infiltrarsi”, di notte e di giorno nei boschi, all’analisi del fenomeno da parte degli investigatori.

A Cantù, in particolare, la squadra a capo del Capitno Roberto Natale ha monitorato, con l’impiego dei vari sistemi di video sorveglianza, i mezzi usati dagli “spacciatori” per raggiungere le aeree di spaccio, oltre all’identificazione dei consumatori ed alla raccolta delle loro testimonianze. Questo è stato utile a definire nel dettaglio aree di spaccio, prezzi degli stupefacenti, guadagni degli spacciatori ed il loro luoghi di provenienza. iIn questo contesto sono intervenuti i militari del NOR – Aliquota Operativa che hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, quattro cittadini stranieri, di età compresa tra 32 e 44 anni, tutti pregiudicati. L’iter investigativo, iniziato con l’attività di contrasto allo spaccio nei boschi, ha permesso, tramite servizi di pedinamento, attività tecnica e raccolta delle testimonianze, di ricostruire una rete di spaccio che andava avanti almeno dal 2018 con un giro d’affari stimato in 70.000 euro.

In altre attività di contrasto allo spaccio i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di un 36enne pregiudicato, che dovrà scontare una pena di un anno per spaccio di sostanze stupefacenti.

Militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne di origini straniere, pregiudicato. Il 45enne dovrà scontare una pena di 8 mesi per una serie di cessioni illecite di sostanza stupefacente.

Militari della Stazione Carabinieri di Turate, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne di origini straniere, che dovrà scontare un cumulo di pene di più di 11 anni, per una serie di reati commessi tra il 2020 ed il 2021, tra cui spaccio di stupefacenti.

In altre attività di contrasto allo spaccio i militari della Stazione Carabinieri di Appiano G., nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne di origini straniere, pregiudicato, gia’ sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il 30enne dovrà scontare una pena di 6 anni di reclusione per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso dal 2014 al 2016.

Sempre gli stessi militari, hanno eseguito dei controlli nella zona di Oltrona di San Mamette, all’interno del “Parco Pineta”, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, individuando, geolocalizzando e smantellando un bivacco con generi alimentari e bevande.

Nel corso dei prossimi giorni il contrasto allo spaccio di stupefacenti proseguirà con la medesima intensità, con l’impiego di personale delle Stazioni Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori, nei boschi e nei centri abitati.