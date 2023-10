Stefano Nazzi al Premio Chiara 2023 col suo libro “Il volto del male”

“Io mi chiamo Stefano Nazzi e faccio il giornalista da tanti anni…”.

Il Premio Chiara 2023 ospita Stefano Nazzi, colui che ha rivoluzionato il modo di raccontare il crimine, dal podcast campione di ascolti Indagini, prodotto da “Il Post” fino al suo nuovo libro “Il Volto Del Male”, edito da Mondadori.

“Il male è come un sasso lanciato in uno stagno: si allarga in cerchi concentrici, causando dolore alla vittima e a tutti quelli attorno a lei. Ma, a differenza di quelli nell’acqua, i cerchi del male non spariscono dopo pochi secondi. Durano a lungo, a volte per sempre“.

Appuntamento nella suggestiva cornice del Salone Estense del Comune di Varese. In dialogo con lui Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è consigliato arrivare con congruo anticipo ed è consigliato accedere dal portone di via Sacco 3.

