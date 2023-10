Van Aert, Alaphilippe e l’idolo di casa Oldani: la Bernocchi è pronta a dare spettacolo

C’è un ex campione del mondo, c’è uno dei massimi protagonisti del ciclismo di oggi, ci sono molti italiani di riferimento, c’è qualche veterano da tenere sempre in considerazione. La 104a edizione della Coppa Bernocchi promette spettacolo attraverso i tanti corridori di primo piano che la U.S. Legnanese è riuscita ad avere al via di Parabiago. L’ennesima conferma che lo spostamento del Trittico in vista del Lombardia è stata una mossa azzeccata da parte degli organizzatori delle classiche lombarde. (foto in alto: la vittoria di Ballerini nel 2022)

VAN AERT MA NON SOLO – L’elenco degli iscritti alla Bernocchi comincia con gli uomini della attuale Soudal-Quick Step non per caso. Il “Wolfpack”, ha vinto le ultime due edizioni con Remco Evenepoel (2021) e Davide Ballerini (2022): quest’anno i due non ci saranno ma lo squadrone belga schiera tra gli altri l’ex iridato Julian Alaphilippe oltre a italiani interessanti come Masnada e Bagioli. L’uomo più atteso però è senza dubbio Wout Van Aert: il belga comanderà i “calabroni” della Jumbo-Visma, il team dominatore di questa stagione. Van Aert ha le gambe per essere considerato il primo favorito della Bernocchi anche se una volata di gruppo (soluzione sempre possibile a Legnano) potrebbe respingerlo.

In arrivi del genere bisogna tenere d’occhio gente come l’australiano Michael Matthews (Jayco-Alula) o il colombiano Juan Manuel Molano della UAE Emirates, squadra che ha già vinto l’Agostoni con Formolo e che punta alla Tre Valli con Pogacar. Gli emiratini avranno in corsa, oltre al veronese, anche lo svizzero Marc Hirschi che ha il “motore” per provare a staccare tutti. Ruote veloci sono in forza anche alla Movistar (Kanter, Garcia Cortina), alla Astana (Bol), alla Israel (Strong, 2° nel 2022) e perché no, alla “nostra” Eolo-Kometa che punta forte su Vincenzo Albanese, uno che può reggere l’urto delle salite per poi partecipare allo sprint. E tra gli italiani non si può ignorare Giulio Ciccone, miglior azzurro nel Giro dell’Emilia vinto da Roglic, anche se il percorso della Bernocchi non è fatto per lui.

Tra i veterani anche Thibau Pinot che si appresta al ritiro: lascerà dopo il Lombardia ma ha ancora energie da spendere. Nell’elenco dei corridori di primo piano non si può infine non citare Stefano Oldani: il campioncino di Busto Garolfo, vincitore di una tappa al Giro 2022, lo scorso anno fu terzo ed è facile pensare che la Alpecin-Deceuninck possa lavorare per lui, anche se nel prossimo biennio correrà per la Cofidis. Team francese diretto dal legnanese Roberto Damiani che punterà su un azzurro di vaglia come Simone Consonni.

CLASSICO PICCOLO STELVIO – Il tracciato della Bernocchi prevede come già detto la novità della partenza da Parabiago (ore 11) ma non cambia la propria fisionomia. Dopo il primo tratto con i traguardi volanti di Nerviano, San Vittore, Cerro Maggiore e San Giorgio si andrà nel Varesotto: il cuore della corsa è infatti la salita del Piccolo Stelvio (da Castiglione Olona alla località Caramamma di Morazzone) non lunga ma impegnativa con i suoi tornanti. L’ultimo dei sette passaggi sulla salita – nel circuito della Valle Olona – è lontano dal traguardo (mancheranno infatti circa 35 chilometri) ma a quel punto i corridori avranno accumulato fatica nelle gambe. Il tratto conclusivo è relativamente semplice ma, Remco docet, può essere sfruttato da chi ha la dinamite nelle cosce per provare l’allungo sul resto dei contendenti. L’arrivo è fissato a Legnano in viale Pietro Toselli con il Castello a fare da sfondo (intorno alle 15).

SCARICA QUI l’elenco dei partecipanti (formato .pdf)

IN DIRETTA – La Coppa Bernocchi ma anche la Tre Valli Varesine del giorno successivo saranno raccontate in diretta da LegnanoNews e VareseNews attraverso un liveblog già attivo e offerto da Finazzi Serramenti e da Workmak a disposizione dei lettori fin dal venerdì precedente con notizie, curiosità, statistiche e immagini. Non mancheranno collegamenti in video dalla gara con i nostri giornalisti sul posto e da studio. Per accedere al live CLICCATE QUI.