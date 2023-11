A passo lento alla scoperta della Rocca di Caldè con il Cai Luino

Anticamente conosciuta come Rocca di Travaglia o Travallia, la Rocca di Caldè è un fortilizio difensivo eretto a Caldè, località nel comune di Castelveccana. Notizie della Rocca si hanno a partire dal X secolo quando, a seguito delle lotte dinastiche tra Berengario d’Ivrea e Ottone I di Sassonia per il trono d’Italia, essa fu donata da Ottone all’arcivescovo di Milano Valperto. Da allora appartenne alla chiesa ambrosiana come bene arcivescovile. Dal XIII al XV secolo membri della nobile famiglia Sessa ne furono investiti in qualità di vassalli arcivescovili. Oggi ne rimangono solo alcuni resti, tra i quali alcune parti del muro di recinzione e un antico fossato di protezione. Nel luogo dove prima si innalzava il castello è presente una torre faro come monumento ai caduti di tutte le guerre. Da qualche anno è stato costruito il nuovo Parco della Rocca di Caldè che ha ristrutturato la prima parte delle fornaci della Rocca di Travaglia. All’interno del parco è stata recuperata una cappella dedicata a San Genesio.

PROGRAMMA

Accompagnatori Terio 3392892405 – Gianni 3387768131

Percorso stradale(attenzione deviazione percorso per lavori stradali): Luino – Brezzo di Bedero – Muceno -Porto Valtravaglia – San Pietro (posteggio chiesa)

Ore 13.20 appuntamento posteggio Faro- Porto Nuovo

Ore 13.30 partenza con mezzi propri

Difficoltà: E – Quota di partenza: 274m -Quota di arrivo:360m – Dislivello: 96 m

Tempo di salita complessivo h 0.45 -Tempo di discesa: h0,35 (sono esclusi i tempi di sosta per interventi culturali

Tipo percorso: andata e ritorno

Si richiede abbigliamento e calzature adeguate, dondivisione spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 13 novembre ore 8 a giovedì 16 novembre alle 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 12 Euro al giorno. Si comunica che la partecipazione alle escursioni con l’afffiancamento di cani che devono essere sempre portati a guinzaglio corto.In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di pioggia moderata escursione con l’ombrello