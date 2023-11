A Varese la seconda edizione del “Premio Anemos”

Domenica 19 novembre 2023, a partire dalle ore 15, il cinema teatro Nuovo di Varese ospiterà la seconda edizione del “Premio Anemos”, anteprima della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che viene celebrata in tutto il mondo il 25 novembre.

Promotrice dell’iniziativa “Anemos Lombardia”, l’Associazione di volontariato attiva nella prevenzione e nel contrasto di stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale che opera sul territorio provinciale da gennaio 2019. Dopo le iniziative promosse e i numerosi momenti di formazione nelle scuole, che sono ripresi dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, ora la sua presidente Anna Marsella è riuscita a portare questo impegnativo progetto nel capoluogo.

L’onorificenza, una scultura scolpita dall’artista Enzo Forte su disegno della studentessa del Liceo “Sereni” di Luino Aurora Iannazzo,

è destinata a professionisti che, in tutto il territorio nazionale, con il loro lavoro quotidiano, fanno prevenzione alla violenza di genere. Nel corso della manifestazione saranno anche conferiti dei riconoscimenti civici a famiglie che hanno subito dei lutti per femminicidio e che sono riuscite a trasformare il loro dolore in forza.

Saranno premiati il Presidente Vicario del tribunale di Milano Fabio Roia; la presidentessa dell’Associazione “SVS Donna aiuta Donna” ed ex primaria ostetricia ginecologia clinica Mangiagalli di Milano Alessandra Kustermann; la scrittrice, counselor, direttrice del portale di informazione quotidiana “Olnews” Claudia Saba; lo psico-oncologo presidente “Fondazione Soleterre Onlus” e fondatore Associazione “Tiziana vive” Damiano Rizzi; la giornalista Maria Teresa Ruta; la ballerina, formatrice, attivista per i diritti umani Elena Travaini; la consulente ed attivista per i diritti umani e digitali Peghan Moshir Pour; l’ideatrice di “Women for women against violence” Donatella Gimigliano; la giornalista e scrittrice Adriana Pannitteri; la società di pallacanestro Varese Basket; la presidente della Società Italiana per la Ricerca del Diritto Comparato Barbara Pozzo; il produttore della “Bianco Production” Carmine Bianco.

Verranno consegnati dei riconoscimenti civici: alla famiglia De Luca, a Erica Patti, a Laura Massaro, a Luana Vivirito, a Nicolò Maya e Rosaria Gaeta.

La manifestazione inizierà con i saluti istituzionali dal prefetto della provincia di Varese sua Eccellenza Salvatore Rosario Pasquariello e dal Sindaco di Varese Davide Galimberti.

Numerose saranno le personalità istituzionali coinvolte nella consegna sia dei premi che dei riconoscimenti civici, a partire dagli onorevoli Andrea Pellicini e Maria Chiara Gadda. Tra gli ospiti premianti anche la Consigliera di Parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi; la Consigliera di Parità del Comune di Varese Anna Danesi; il Presidente del comitato varesino della CRI Angelo Bianchi; il Presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello; la Presidente UNICEF di regione Lombardia Manuela Bovolenta; il presidente regionale federazione italiana Pallavolo (FIPAV) Piero Cezza; il Presidente regionale FIP regione Lombardia Giorgio Maggi; il Presidente del Gruppo Alpini Varese Franco Montalto, la presidentessa di Fidapa-Varese Paola Biavaschi, il cav. Rosario Rasizza per Orgoglio Varese, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Gagliardo, per Main sponsor Verbano carte Luigi Russello, l’attrice Sarah Maestri, l’assessora Rossella Di Maggio responsabile RIV.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno alcuni artisti che hanno accettato di partecipare gratuitamente all’evento: Natalia Carpenco, Antonio Davi’, Gervasio Provenzano, Rossella Bellantuono, Alessandra Faiella, Babak Kayami (immaginArte APS), Nuova Ginfit ASD Azzate, il Coro di voci bianche del liceo R. Malipiero di Varese, Narymary, Backstage Studio, Oriana della Cha.

L’evento sarà presentato dal giornalista Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55 affiancato dall’attrice e doppiatrice Barbara Sirotti.

Tra gli enti patrocinatori figurano: la Provincia e il Comune di Varese, il Ministero delle Pari Opportunità, la Camera di Commercio Varese, Croce Rossa, CIF (Comitato imprenditoria Femminile), OPI (ordine infermieri professionali), Ordine dei Giornalisti Lombardia, Varese Nascosta, FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), Comunità Montana del Piambello, Fondazione Comunitaria del Varesotto, RIV, Fidapa, Orgoglio Varese, Stati Generali delle Donne, Comunità Operosa Alto Verbano. Tra i numerosi sponsor hanno aderito all’iniziativa: Verbano Carte, BCC Busto Garolfo e Buguggiate, Banca Generali, Cumdi, Nuova Varese Pellicce, Copyng Group, Zamberletti, Impresa Sciretta, N.1 bar tabacchi Maccagno, Kiwanis Club Varese, Juventus Club Luino, AGE.

Durante l’evento saranno esposte le opere di Martina Goetze Vinci.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.