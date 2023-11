Affidato alla Dottoressa Donatella Fiorentini l’incarico di Direzione della SC “UOC Dipendenze”

La Dottoressa Donatella Fiorentini è la nuova Direttrice della Struttura Complessa “UOC Dipendenze” del SERT di ASST Valle Olona.

La Dottoressa Fiorentini si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia e ha conseguito due corsi di specializzazione, in Psichiatria e Psicoterapia Psicanalitica degli adulti. Comincia la sua carriera presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze dell’allora USSL 6 di Gallarate, svolgendo attività clinica e gestionale per la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento delle condizioni di addiction.

Ricopre successivamente l’incarico di Responsabile dell’U.O. Alcoldipendenze e droghe legali del Dipartimento Dipendenze della ASL di Varese e infine viene nominata Dirigente Medico presso il SERT di ASST Valle Olona diventandone, da metà ottobre 2023, direttrice.

Nel corso degli anni, la Dottoressa Fiorentini ha proseguito il suo percorso di specializzazione seguendo corsi specifici dedicati, tra gli altri, a dipendenze e violenza domestica, cura delle dipendenze ad elevata complessità, gestione dei farmaci stupefacenti, trattamento, cura dei disturbi psichiatrici in pazienti affetti da schizofrenia con comorbidità e diagnosi di dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.

«Sono onorata per l’incarico conferitomi come Direttore della SC Dipendenze di ASST Valle Olona. La messa in campo di una Struttura Complessa è un traguardo professionale e personale dopo una lunga attività nel campo delle dipendenze patologiche iniziata nel 1985 nell’allora “NOT”. E’ il riconoscimento di un ruolo significativo anche per i SERD, servizi troppo spesso stigmatizzati – sottolinea la dottoressa Fiorentini, che conclude -. Costituisce un punto di ulteriore sviluppo nella direzione dell’implementazione di reti di collaborazione intra ed extra aziendali, nell’individuazione di strategie di intervento innovative e rispondenti ai cambiamenti in atto nel mondo delle dipendenze, nella garanzia di un maggiore e più precoce accesso ai servizi. Un grande ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno condiviso al mio fianco, con professionalità, la fatica e la passione per questo lavoro. E un grazie alle persone che ai nostri Servizi si sono rivolti alla ricerca di un aiuto e dalle quali ho imparato tanto».

«Tramite questa Struttura Complessa si completa il quadro di implementazione dell’offerta territoriale dando valore, anche in questo caso, a un’attività che affronta problematiche complesse e di estrema attualità – conclude il Dott. Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona -. Alla Dottoressa Fiorentini, che con le consolidate competenze maturate in anni di attività, si dà mandato di organizzare un’unicità di intervento nell’ambito di pertinenza della Valle Olona, che apra dunque a interventi innovativi, anche integrandoli con le nuove strutture territoriali».