Attenzione alle chiusure in autostrada tra A4 e A8

Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure notturne, previste dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 novembre:

– sulla A4 Milano-Brescia, è annullata la chiusura del tratto Milano Viale Certosa-Cormano verso Brescia;

– sulla A8 Milano-Varese, è annullata la chiusura allacciamento A4 verso Brescia.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure previste dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 novembre per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale.

Sulla A4 Milano-Brescia:

– sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Cormano, verso Brescia, con conseguente chiusura di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 Milano Varese verso Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano al km 2+200, per poi percorrere la A52.

Tangenziale nord di Milano seguendo le indicazioni per Monza ed entrare sulla A4 attraverso la stazione di Monza, al km 139+000. Sulla A8 Milano-Varese:

– sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.