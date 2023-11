Auto fuori strada ad Angera, intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di giovedì 2 novembre, verso le ore 19.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti con un’autopompa in via Milano ad Angera a causa di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario.