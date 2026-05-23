Esce di strada con l’auto ad Angera, tre feriti lievi
L’incidente nel tardo pomeriggio in via Milano. A bordo del veicolo anche un minore
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, ad Angera in via Milano.
Intorno alle 17.15 un’auto ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un minore, che hanno riportato lievi ferite.
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