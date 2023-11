Autolinee Varesine: le modalità dello sciopero di venerdì 17 novembre

Autolinee Varesine, alla vigilia dello sciopero, comunica le modalità delle limitazioni al servizio.

A differenza di quanto comunicato solo pochi giorni fa, lo sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 17 novembre dai sindacati Cgil e Uil interesserà esclusivamente la fascia 9.00-12.15 sulle linee urbane di Varese città e la fascia 9.00-12.00 sulle linee extraurbane gestite da Autolinee Varesine e Castano.

Pertanto, in altri orari le corse saranno effettuate regolarmente.

Anche le biglietterie aziendali potrebbero essere chiuse.

Le organizzazioni sindacali hanno infatti dovuto rivedere le modalità dell’agitazione in seguito alla precettazione da parte del ministro Salvini scattata mercoledì e che ha richiesto di riprogrammare e comunicare le modalità. “L’azienda si scusa con gli utenti per lo scarsissimo preavviso di tale comunicazione,

purtroppo inevitabile proprio in virtù di tali dinamiche nazionali”.