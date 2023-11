Bialaszewski: “Grande partita rovinata dalle troppe palle perse”

BIALASZEWSKI 1 – «Abbiamo giocato un’ottima partita sui due lati del campo, sia in difesa si in attacco ma purtroppo le troppe palle perse, ben 24, sono la cosa che più ha segnato l’andamento della gara e la sconfitta».

BIALASZEWSKI 2 – «Penso che si siano diverse cose positive come anche la prova del secondo quintetto. E poi non abbiamo mai mollato continuando a giocare insieme e siamo stati capaci di rientrare in partita nonstante il pubblico caldo di Napoli».

BIALASZEWSKI 3 – «Il fatto di non essere mai usciti dalla partita è per noi l’aspetto più importante e positivo di questa sera».

MILICIC – «Abbiamo fatto delle stupidate ma siamo stati spinti da questo grande pubblico e siamo stati capaci di stare in partita fino all’ultimo e di centrare la vittoria».

PULLEN – «Per noi è stata una grande vittoria di squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ognuno dei miei compagni è stato bravo questa sera, lavoriamo ogni giorno per fare sempre meglio».