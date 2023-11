Bialaszewski: “Non ci sono scuse. Esonero? Non sono preoccupato”

BIALASZEWSKI 1 – «Brescia è ottima squadra ma non ci sono scuse per la prestazione messa in campo da Varese. Mi scuso con i tifosi e mi auguro che una cosa simile non si ripeterà in futuro».

BIALASZEWSKI 2 – «Venivamo da alcune buona partite e quindi non mi aspettavo di perdere così malo modo questa sera».

BIALASZEWSKI 3 – «La mia situazione? No non mi preoccupo di un eventuale esonero. La mia preoccupazione è solo quella di migliorare questa squadra. Non penso al mercato, penso ai giocatori che ho a disposizione perché il mio lavoro è quello di allenare i ragazzi che ci sono. Quindi non ho chiesto correttivi al club».

BIALASZEWSKI 4 – «Giocare la FIBA Europe Cup è una cosa dà valore al club. Chiaramente ci sono pro e contro nel disputarla e questa sera ci è mancata l’energia contro una squadra che ne aveva molta».

MORETTI 1 – «Non c’è stata partita: gli errori all’inizio ci hanno un po’ demoralizzato, abbiamo fatto il gioco di Brescia che ha corso e ci ha fatto male. Le assenze hanno influito ma non siamo scesi in campo pensando che senza due giocatori la partita era segnata, però si è messa subito sui binari sbagliati»

MORETTI 2 – «Bisogna dare merito anche a Brescia per la grande partita. Noi venivamo da due settimane pesanti sotto il profilo fisico e mentale. Ora ci ritroveremo in palestra e ci rimetteremo a lavorare per migliorare tutto quello che si può migliorare».

LIBRIZZI – «Per fortuna ora sto meglio: ho tolto il tutore che mi immobilizzava la spalla e ho iniziato la rieducazione. Non vedo l’ora di rientrare, spero al più presto».