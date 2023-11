BlogLab 2023: vince la sfida tra giovani giornalisti il Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate

La dodicesima edizione di Glocal si è conclusa e con lei anche BlogLab, il laboratorio di giornalismo promosso all’interno del Festival Glocal di Varese in collaborazione con Hagam che annualmente offre l’opportunità a moltissimi studenti di immergersi per tre giorni nel mondo dell’informazione.

Sono stati più di un centinaio quest’anno gli studenti che hanno aderito e che, divisi in 40 mini-redazione, hanno potuto toccare con mano ciò che compete ad un giornalista, sfidandosi a colpa di notizie da trovare, di foto da scattare e di video da produrre.

Il tema affrontato in questa edizione ruotava attorno a “L’informazione come chiave per la libertà e la pace” e tra i tanti lavori creativi e originali presentati, a distinguersi e a conquistare il podio è stato quello della squadra SpotLight del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate.

Un lavoro che ha avuto come obiettivo quello di approfondire l’informazione odierna, evidenziando come, con l’avvento delle tecnologie, media e social media assumano un ruolo sempre più invasivo, con “possibili impatti sull’etica giornalistica” si legge nell’articolo. Per farlo, i quattro giovani hanno intervistato alcuni dei principali attori della catena dell’informazione, a partire dal giornalista fino al lettore, dall’analista dei dati, all’inviato. In questo ultimo contesto, a offrire preziosissime riflessioni, è stata Gabriella Simoni, inviata di guerra per le testate giornalistiche Mediaset e vincitrice del Premio giornalistico nazionale Antonio Maglio 2023 alla carriera.

Al secondo posto ZTimes dell’ITE E. Tosi di Busto Arsizio: Informarsi è il nuovo dilemma

Terzo posto per SIPIER! dell’Isis Valceresio: Libertà di informazione in tempi di guerra, è possibile?

Quarto posto per gossip girlz dell’Isis Valceresio: Tra libertà e repressione: il caso della Corea del Nord

Quinto posto per Fuori dalle righe del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Gallarate: Notizia del giorno: troppe notizie!

Menzioni creatività: Gli Spiedini del Liceo Scientifico “Arturo Tosi”, Women dell’Isis Valceresio e Ala News dell’ISISS Don Lorenzo Milani