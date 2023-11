Cade in casa a Gallarate: intervengono i Vigili del Fuoco

La chiamata al 118 di una persona in difficoltà nel proprio appartamento ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Gallarate intorno alle 8:30 di questa mattina in via Sciesa Amatore al civico 23. La persona, di cui non sono state rese note le generalità, è caduta in casa e ha chiamato i soccorsi. Per recuperarla è stato necessario l’uso dell’autoscala dal distaccamento di Legnano per raggiungere l’interno dell’abitazione e trasportarla in ospedale.

Per permettere ai mezzi di lavorare la strada è rimasta chiusa fino al termine dell’intervento.