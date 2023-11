Calcio, Serie C: Pro Patria – Lumezzane

Per la Pro Patria la dodicesima gara di campionato – in nel secondo anticipo del venerdì del campionato (venerdì 3 novembre, ore 20.15) – è una gara particolarmente sentita. Non solo per una questione di classifica, con i bresciani a soli -2 punti dai tigrotti di Busto Arsizio e in piena zona playout: nel 2015 il Lumezzane vinse infatti gli spareggi e condannò sul campo la Pro Patria in serie D, che sarebbe stata poi ripescata in seguito alla retrocessione d’ufficio della Torres per le vicende legate al calcioscommesse.

