Cammina sui binari, donna travolta e uccisa dal treno a Meina

Tragedia poco fuori dalla stazione di Meina una donna che camminava sui binari è sttara travolta e uccisa da un convoglio che in quel momento transitava sulla linea. È accaduto poco dopo le 5 30 di martedì: inutili i soccorsi del 118 che ha inviato sul posto dversi mezzi sanitari, per la donna non c’era più nulla da fare.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario lungo la linea Domodossola – Milano: Trenord fa sapere che «la circolazione ferroviaria sulla linea è rallentata in quanto avviene su un unico binario».

Ritardi sono stimati in 40 minuti, oltre alle possibili variazioni. Risultano coinvolti il treno 2411 (Domodossola 4.56 – Milano Centrale 6.37) e il 2413 (Domodossola 5.56 – Milano Centrale 7.37).

I teni con variazioni sono il 10210 (cancellato); 10213 (cancellato); 2415 (parte da Arona); 10217 (non effettua la fermata di P.Ta Garibaldi);