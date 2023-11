Garrison, Cricca e gli altri di Amici sul palco a Gallarate

Arriva sabato 2 dicembre al Teatro Condominio di Gallarate lo show “Tra Palco e Realtà” Musica, Danza e Parole che ha registrato Sold-Out in tutte le date precedenti.

Uno show ricco di esibizioni e talenti costruito come se fosse uno show TV: la serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa, sarà strutturata con un talk iniziale in cui i protagonisti si racconteranno, tanto spettacolo dato dagli artisti in locandina, uno spazio chiamato “Mi Ritorni in Mente” e brevi interventi di alcune scuole di danza della zona per dare la possibilità a realtà locali di esibirsi su un palco prestigioso.

Nella data gallaratese sul palco ci saranno Christian Stefanelli, ballerino Modern e Hip-Hop direttamente da Amici21, Manuel Ciancarelli cantante dalla voce potente ed emozionante da migliaia di streaming solo su Spotify con il suo ultimo singolo Amoressenza; Cricca, cantante molto amato che arriva direttamente dall’ultima edizione di Amici; Miguel Chavez, ballerino professionista, coreografo che abbiamo conosciuto ad Amici18 e visto sul palco di Saremo, in diversi videoclip e show Tv. E infine Roman Froz, campione italiano e vincitore del titolo dell’Europa occidentale del torneo mondiale di breakdance Red Bull BC One.

Un cast ricchissimo ma non solo questi artisti calcheranno il palco, ci spiega l’autore TV Mediaset e RAI Christian De Fazio, autore anche di questo spettacolo.

«Come in ogni data vogliamo dare spazio anche a scuole di Danza meritevoli della zona. Vedrete delle esibizioni dei ragazzi del Centro Danza Millenium di Lonate Pozzolo, Flamboyan Club di Busto Arsizio e Proscaenium di Gallarate».

Tutto questo è possibile grazie alla sinergia con la produzione Influendo, la manager Agata Imbrogiano e l’event Manager Katia Bascetta.

I biglietti sono in vendita sia direttamente in teatro che su TicketOne.