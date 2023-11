Il Comune di Gallarate forse metterà soldi per rifare la piscina di Moriggia

Se non si materializzerà in tempi brevi un partner che rinnovi la Moriggia con project financing, il Comune di Gallarate è pronto a intervenire direttamente, mettendo i soldi per il rinnovo della piscina di proprietà di Amsc, la società partecipata dallo stesso Comune.

È una novità emersa nell’ultimo consiglio comunale. È una novità perché fin qui l’idea era che si procedesse – appunto – con project financing, vale a dire con un investimento sostenuto direttamente dal gestore, in cambio di un affitto a lungo termine.

Questo cambio di rotta è stato ufficializzato dall’assessore al bilancio e partecipate Corrado Canziani: «In caso di esito negativo della ricerca di partner si procederà con finanziamento dell’iniziativa tramite indebitamento dell’ente» ha spiegato l’assessore aggiornando sull’andamento dell’amministrazione nell’ultimo anno.

La presenza di un nuovo gestore alla Moriggia – subentrato al 1° settembre – è uno dei passaggi significativi per Amsc citati da Canziani: Amsc ha selezionato due partner, uno (H2O) per la piscina e uno (Tennis Club Gallarate).

Dalle file dell’opposizione Giovanni Pignataro, del Pd, ha contestato che «dopo due anni e mezzo si è ancora alla ricerca di un partner» e che l’intervento del Comune arriva (arriverà, forse, se andasse a vuoto l’ulteriore ricerca) con anni di ritardo, con la stessa spesa già ipotizzata nel 2017, «quando i lavori già previsti dalla precedente amministrazione furono cancellati, con il risultato che crollò il soffitto e ancora adesso abbiamo una rete a protezione della vasca». È infatti dal 2018 che la piscina vive una certa instabilità, con l’alternarsi di periodi di chiusura e gestori diversi.

Cesare Coppe (Città è Vita) ha espresso preoccupazioni perché questa previsione aggiunge la prospettiva – seppur non certa – di ulteriore indebitamento, a fronte di investimenti previsti per sottopasso della ferrovia sotto Crenna e per il palazzetto dello sport.

La maggioranza, per bocca di Forza Italia, Lega e Centro Popolare Gallarate, ha più ampiamente difeso il lavoro sulle partecipate. Oltre ad Amsc Canziani aveva citato come punti qualificanti anche i nuovi autobus a minore impatto ambientale e lo spostamento della farmacia di Sciarè (trasferita più vicino all’ingresso posteriore della stazione).