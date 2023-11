Il progetto”Io non ci casco: Occhio alla truffa” arriva a Casciago. Sono stati organizzati due incontri informativi sabato 18 novembre dalle ore 10 alle ore 12 in Comune (via A. De Gasperi 1) e sabato 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede della protezione civile a Casciago (via della Fontana 17).

Il progetto è promosso da sindaco e amministrazione comunale, sensibili al problema delle truffe nei confronti degli anziani. Agli incontri ci sarà la presenza di un’esperta nel supporto psicologico per informare e sensibilizzare le persone più deboli nei confronti delle truffe.