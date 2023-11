NOTIZIARIO UISP del 1° novembre 2023

CALCIO – Il Vharese subito in gol

Anche il calcio ha iniziato la sua stagione con il Campionato Fisdir a 5. Trasferta piena di incognite quella di sabato 28 ottobre. Pur sapendo che l’incontro sarebbe stato contro ASD Arcobaleno Calcio di Monza, squadra che il Vharese aveva già incontrato in più occasioni, le incognite per il duo delle meraviglie Caccianiga-Rivellini erano rivolte alla condizione emotiva dei ragazzi. Gli allenamenti erano andati alla grande, ma l’esordio è sempre pieno di incognite. Sarebbero riusciti i nostri a mettere da parte l’emozione per far vedere il marchio di fabbrica del Vharese, l’ormai famoso calcio samba? Le incognite si sono trasformate subito in realtà. Pronti, via ed erano sotto di due gol.

Ma il calcio brasileiro impostato dal duo delle meraviglie ha un segreto che i giocatori del Vharese hanno tolto dal cassetto mettendolo subito in pratica. Si sono ritrovati a centrocampo e senza dirsi nulla si sono guardati negli occhi lanciandosi uno sguardo che valeva più di tante parole: siamo una squadra e giochiamo come squadra, uniamoci e ribalteremo il risultato. Piano piano sono iniziate le azioni corali con tocchi di prima per lanciare il compagno libero, tutti pronti a tornare in difesa aiutandosi a vicenda se il diretto avversario scappava. Ed ecco che il risultato è cambiato sia in termini di gioco che di risultato. Alla fine, il Vharese ha portato a casa la partita vincendo 7 a 5. Grande soddisfazione per i ragazzi e per i due allenatori.

Già pronti per la prossima sfida e i tifosi già pronti con le braccia in alto a gridare: Forza ragazzi e Forza Vharese!

BASKET – SECOND LEAGUE – Mooskins: vittoria per un punto

La terza giornata in Second League si è aperta con la vittoria – per un solo punto – dei Mooskins, che prevalgono per 60-59 con Romentino, in una sfida emozionante, che si è risolta in vista della sirena finale. Nuova vittoria di Cantello, che batte, con pieno merito, la Virtus Bisuschio per 70-54 in un match controllato sin dal primo quarto. Proseguendo con le gare settimanali, da segnalare le vittorie interne di Ornavando, Elegy Legnano, Busto Lions e Svassi Monate, che hanno la meglio rispettivamente su Trecate per 61-54, Cuggiono per 75-60, Busto Springers nel derby bustocco che ha visto i Lions vincere la stracittadina e Whirpool Thunder battuta chiaramente in riva al lago di Monate.

Derby Kolbe – Stealers vinto dai primi, Legnano conquista il derby dell’A8 superando il Busto di Binacchi. Da segnalare il successo casalingo di Cuasso su Montello per 57-53, coi locali che allungano nel post intervallo lungo. Comodo successo esterno di Bcn Novara a Vercelli sul San Andreas ed infine doppia vittoria interna per Borgosesia e

Novara, che hanno la meglio, in maniera evidentissima e convincente, su Quelli del Lago Omegna e Sumirago Blu Basket.

NAZIONALE – “Chiediamo il rispetto dei diritti umani”. Uisp a fianco di Amnesty International Italia e AOI

L’Uisp ha aderito all’appello promosso da Amnesty International Italia e AOI – Cooperazione e solidarietà internazionale per chiedere che in Medio Oriente torni la pace e il rispetto dei diritti umani.

Più nello specifico, la richiesta è quella di esercitare pressioni sullo Stato d’Israele affinché ponga fine all’assedio totale della Striscia di Gaza, assicurando l’accesso a cibo, acqua, carburante, forniture mediche, elettricità e aiuti umanitari per tutta la popolazione. Invitare tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario in ottemperanza delle Convenzioni di Ginevra e, in particolare, i divieti di attacchi contro civili ed obiettivi civili, di attacchi indiscriminati e sproporzionati, di punizioni collettive, di presa di ostaggi e di rapimento di civili, che possono costituire crimini internazionali.

L’appello chiede con forza a tutte le parti in conflitto di astenersi dal condurre operazioni militari che possano pregiudicare l’accesso sicuro ad assistenza umanitaria e cure mediche da parte dei civili. Sostenere inequivocabilmente e incondizionatamente il lavoro della Corte Penale Internazionale. Astenersi dal fornire armi a tutti gli attori del conflitto.