La Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si farà: approvata la proposta in Consiglio

Regione Lombardia ha recentemente approvato le proposte progettuali per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, e tra i comuni meritevoli figura anche Luino. Il progetto, presentato a maggio 2023 , ha superato con successo la fase 1 e questa sera, martedì 28 novembre, è stato approvato anche in Consiglio Comunale.

Con 10 voti favorevoli e 2 astenuti, l’approvazione in Consiglio segna dunque un passo significativo verso la realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Luinese.

Un risultato di grande rilevanza, come evidenziato dal consigliere Giuseppe Cutrì, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con il Tavolo per il Clima di Luino e il gruppo tecnico della Rete per il Clima del Verbano. La comunità energetica si formerà, seguendo le indicazioni di ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) come associazione non riconosciuta e inizialmente solo con la partecipazione del Comune di Luino e ANPCI; successivamente, tutti gli interessati potranno partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, che porterà vantaggi ambientali, economici e sociali al territorio.