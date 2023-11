Massimo Pericolo a Varese per presentare il suo nuovo album

In occasione dell’uscita del suo nuovo album “Le cose cambiano”, Massimo Pericolo sabato 2 dicembre dalle ore 15 sarà da Varese Dischi in Galleria Manzoni (ang. via Mazzini).

Con l’acquisto della propria copia (CD o LP) verrà rilasciato l’apposito pass obbligatorio per poter partecipare all’evento. Cd e/o vinili saranno ritirabili da venerdì 1 dicembre, data di uscita dell’album “Le cose cambiano”.

È consigliata la prenotazione in DM (Facebook o Instagram) o via mail (varesedischi@gmail.com).

Massimo Pericolo è lo pseudonimo di Alessandro Vanetti, rapper italiano, classe 1992, nato a Gallarate e cresciuto a Catania per poi tornare nel Varesotto e trasferirsi a Brebbia. Prima di “Le cose cambiano” ha pubblicato altri due album, “Scialla semper”, ispirato alla sua vicenda personale e al periodo passato in carcere in seguito all’operazione antidroga chiamata appunto Scialla semper e “Solo tutto”, all’interno del quale ci sono collaborazioni con Mahmood, Tedua, Achille Lauro, Tony Effe, Salmo, Madame, Venerus e J Lord. Nel 2021 ha pubblicato anche un libro, intitolato “Il signore del bosco”.