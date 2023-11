Minacció il vicino con motosega e doppietta in Valceresio: patteggia due anni

Al vicino di casa non andava bene quel rumore prodotto dai lavori, quindi ha chiesto che venisse “abbassato” il volume degli utensili provocando l’ira del confinante che ha prima imbracciato una motosega e poi una doppietta da caccia, armi – da fuoco e “improprie” – per fortuna mai utilizzate. foto Pexels

Una scena da paura che non si è spinta oltre per due motivi: il minacciato è rimasto in casa, evitando il contatto fisico con la controparte, e perché sono stati chiamati i carabinieri, anch’essi aggrediti.

Risultato: denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e detenzione illecita di arma da fuoco. Oggi, martedì 14 novembre, l’imputato, pregiudicato di 40 anni difeso dall’avvocato Mauro Pagani, ha patteggiato dinanzi al Gup Alessandro Chionna una pena di due anni (pm Luca Petrucci). I fatti sono avvenuti in un piccolo centro della Valceresio.