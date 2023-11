Nuovo appuntamento a Malnate con il professore Massimo Galli

Il prossimo 22 novembre, alle ore 2030, il professore Massimo Galli sarà di nuovo a Malnate per parlare di influenza. Verrà, infatti, presentato il suo nuovo libro dal titolo “Una banale influenza? Storia di una malattia sottovalutata” edito da Raffaello Cortina Editore.

L’influenza viene spesso definita banale, malgrado sia una malattia insidiosa, perché non ha la spettacolarità di altre malattie come peste, colera o vaiolo. Prendersi l’influenza è un’esperienza comune. L’infezione si ripresenta di anno in anno ed è un malanno che ci accompagna da lunghissimo tempo, ma sino a tempi abbastanza recenti non si riescono a identificare le epidemie influenzali, perché fanno parlare poco di sé, raramente provocano elevata mortalità, vengono viste come un ricorrente male di stagione. Tra sottovalutazioni e allarmi si snoda la storia dell’influenza raccontata da Massimo Galli, che indaga come le varie pandemie influenzali si sono diffuse sul pianeta, come sono state recepite dall’opinione pubblica e come le società vi hanno reagito. Quale sarà la prossima? E ci sarà mai un vaccino valido per contrastare tutte? Probabilmente dovremo rassegnarci a conviverci, però potremmo farlo meglio che in passato.

Il Sindaco di Malnate Irene Bellifemine e e il Presidente della Consulta Sanitaria Luca Croci, dunque, sollecitano la cittadinanza a partecipare in Sala consiliare.

Infine, nella mattina del 18 novembre sarà possibile ricevere il vaccino antinfluenzale e anti-Covid presso il consultorio di Malnate. L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad alcuni Medici di Medicina Generale cittadini, ASST e Amministrazione comunale.