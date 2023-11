Openjobmetis, linea cauta di Sogolow: “Prima di tutto valutiamo gli infortunati”

Varese andrà sul mercato per sopperire alle assenze di Matteo Librizzi e soprattutto di Sean McDermott? No: a meno di colpi a sorpresa, almeno per questa settimana la squadra a disposizione di Tom Bialaszewski rimarrà la stessa e a spiegare il momento di cautela è Zach Sogolow, uno dei due alti dirigenti americani che da quest’estate affiancano Luis Scola sulla tolda di comando del club.

Nell’immediato dopo partita di Brescia, Sogolow ha tracciato, parlando con VareseNews, una linea che sembra quella dell’attendismo. «In questo momento sappiamo solo che dobbiamo continuare a lavorare e continueremo a farlo» spiega il general manager of basketball operations biancorosso.

«In questi giorni stiamo valutando con attenzione l’evoluzione sugli infortunati per capire esattamente come muoverci». Sogolow non nomina direttamente McDermott ma il pensiero è rivolto soprattutto all’ala americana che ha una frattura alla mano. Il tiratore dell’Indiana potrebbe anche finire sotto i ferri per la riduzione dell’infortunio e in quel caso l’urgenza di un sostituto sarebbe ancora maggiore.

Il ricorso al mercato non è precluso in assoluto e, anzi, dagli uffici di piazzale Gramsci i radar sono sempre accesi sui diversi campionati di qua e di là dall’oceano. Però la sensazione è che ci si muoverà solo per andare sul sicuro, se McDermott dovrà restare fuori più a lungo. «Stiamo lavorando e quindi anche guardando il mercato e raccogliendo informazioni ma al momento posso solo dire che dobbiamo vedere come procede con l’infortunio. E dovremo comunque migliorare come squadra».

Intanto il club cipriota dell’AEK Larnaca ha smentito al sito specializzato Sportando qualsiasi contatto con Varese riguardo al play “grissino” (1,88 per 75 chili) Taveion Hollingsworth.