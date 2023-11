Samarate e Castelveccana, due incidenti nella notte

È di due incidenti gravi il bilancio della notte fra venerdì e sabato sulle strade varesine. Due incidente stradali avvenuti quasi in concomitanza in due punti diversi della provincia.

A Castelveccana, centro sul Lago Maggiore sono rimaste coinvolte quattro persone nello scontro fra due auto ungo la Lacuale prima dell’1.30: due persone sono state soccorse e trasportate in codice giallo negli ospedali di Varese e Cittiglio dalle ambulanze di padana Emergenza e Cri MedioVerbano; sul posto carabinieri di Luino e vigili del fuoco.

Il secondo schianto è avvenuto a Samarate, nel Sud della provincia poco prima delle 2 sempre di sabato in via Giuseppe Verdi per un’auto finita fuori strada; due trentenni, uomo e donna, sono finiti anch’essi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. (immagine di repertorio)