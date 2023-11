Spara e uccide un cane davanti al padrone 13enne a Parabiago

Una passeggiata all’aria aperta per il Parco del Roccolo a Parabiago si è trasformata in un dramma per una cittadina che ha visto il suo amico a quattro zampe morire per mano di un cacciatore. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e i carabinieri della Stazione di Parabiago stanno svolgendo gli accertamenti del caso. (foto Pexels)

L’episodio è accaduto durante un giorno aperto alla caccia in una zona consentita. Il cacciatore si sarebbe giustificato affermando di aver sparato per autodifesa in quanto il cane, un rottweiler di nome Uma, era senza guinzaglio e museruola. Per l’uomo sembrava fuori controllo.

I proprietari dell’animale hanno invece denunciato l’episodio. In uno sfogo la proprietaria di Uma ha raccontato: «Le ha sparato mentre era in un campo, a 160 metri dalle case, con mio figlio, un ragazzino di 13 anni, che si è visto la testa del suo cane esplodere».

Levata di scudi anche dalle associazioni animaliste, con Gaia Animali & Ambiente, Lac, Leal, Earth Odv, Mondo Vagabondo Odv, Oipa, Un Rifugio Sicuro Odv e Vitadacani che hanno espresso solidarietà alla famiglia rimarcando «la necessità ormai irrimandabile di vietare la caccia vicino ai centri abitati» e «di regolamentare in modo più restrittivo i calendari venatori e i giorni consentiti».

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Milano. Nella denuncia AIDAA parla di comportamento che viola le leggi sulla caccia in quanto l’uomo ha parato in una zona dove erano presenti dei civili e degli animali. Gli animalisti hanno denunciato il cacciatore per uccisione di animale e hanno chiesto rilievi in merito all’effettiva distanza dalle case da cui si trovava il cacciatore quando è stato esploso in colpo di fucile.