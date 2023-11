Un pomeriggio fantasy in biblioteca a Besozzo

Domenica 19 novembre l’Amministrazione comunale di Besozzo organizza un pomeriggio dedicato al mondo del fantasy rivolto ai giovani e a tutti gli appassionati del genere. “Il Signore degli anelli” di Tolkien è tra le più famose saghe fantasy e proprio quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla morte dello scrittore inglese padre del fantasy moderno, autore anche di Lo Hobbit e Il Silmarillion.

Si comincerà alle ore 16.00 in Sala Letture della Biblioteca Comunale con la possibilità di partecipare ad un gioco di ruolo legato all’immaginario fantasy di ispirazione tolkeniana organizzato in collaborazione con l’Associazione In Ludo Veritas di Varese. Sarà a disposizione un’ampia scelta di libri tematici in prestito, raccolti da tutte le biblioteche della provincia.

A seguire alle ore 18.00 in Sala Mostre il sound celtico e medioevaleggiante del Gruppo Araldyca con “Sui sentieri del Tempo”: uno spettacolo di musica e racconti fatto con strumenti antichi e di matrice folkloristica suonati da un quartetto e accompagnati dalla voce narrante di Matteo Carassini per proiettare gli spettatori in un’atmosfera magica, suggestiva e coinvolgente. I loro arpeggi di chitarra e di violino rievocano atmosfere ancestrali, le loro parole in rima raccolgono la tradizione orale dei bardi che cantavano le leggende di un mondo ormai lontano. Sono decisamente fantasy i toni del canto degli Araldyca che attraverso le loro strofe narrano le gesta di cavalieri e dame impregnate elementi sovrannaturali.

Sarà a disposizione un rinfresco, seguendo l’abitudine degli elfi affamati che consumano.. la terza colazione!

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: “Apriamo le porte della sala letture e la suggestiva ambientazione della antica cantina trasformata in sala mostre, con soffitto a volte di mattoni, scenario particolarmente suggestivo per accogliere i tanti appassionati al genere fantasy e a chi avesse curiosità di esplorarne la magia.”

L’ingresso libero e gratuito è gradita la prenotazione

Per informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970195