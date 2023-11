Uyba contro il suo passato: a Firenze è sfida a Parisi e Leonardi

Ancora una trasferta per la Uyba Volley Busto Arsizio che domenica 19 novembre alle ore 17.00 sarà impegnata a Palazzo Wanny di Firenze contro le padrone di casa de Il Bisonte, guidata da Carlo Parisi, protagonista proprio sulla panchina di Busto della stagione magica del triplete. Ma non sarà l’unico in campo ad avere scritto un pezzo della storia biancorossa, visto che il libero della formazione toscana è la ex farfalla tigre, Giulia Leonardi, che dopo un lungo stop per la maternità, ha deciso di rimettere le ginocchiere e tornare alla pallavolo giocata.

Lualdi e compagne proveranno a centrare la terza vittoria consecutiva e a portare a casa tre punti che permetterebbero alla UYBA di scalare almeno una posizione in classifica. Dall’altra parte della rete la formazione di coach Parisi arriva da due sconfitte consecutive (contro Casalmaggiore e Conegliano) e cercherà riscatto.

Il Bisonte dovrebbe presentarsi sul taraflex di Palazzo Wanny con la regista Battistoni in diagonale con Kraiduba; Graziani e Stivrins al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda, Leonardi libero. Coach Velasco dovrebbe invece schierare il 6+1 tutto italiano visto contro Casalmaggiore, composto dalla regista Boldini in diagonale con Frosini; Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Bracchi in attacco, Zannoni libero.

Il libero biancorosso Giorgia Zannoni sottolinea il clima positivo che si respira in palestra e la voglia di dimostrare il valore della squadra: “Le ultime due vittorie ci hanno aiutate a darci delle sicurezze in più e anche nel lavoro in settimana si vede. C’è un clima molto positivo, anche se siamo consapevoli di dover lavorare molto. Firenze è una squadra diversa dalle ultime che abbiamo affrontato: finora i principali punti di riferimento delle avversarie sono state le opposte, mentre il Bisonte si affida molto ai posti quattro; abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni concentrandoci proprio su questo aspetto e siamo pronte alla sfida”.

Le fa eco coach Julio Velasco che però mantiene alta l’asticella dell’attenzione per non rischiare di sottovalutare l’impegno e perdere un’occasione per portare a casa un risultato: “Arriviamo alla partita nelle nostre disgrazie: ci mancano diverse giocatrici, ma le presenti stanno lavorando ottimamente. Firenze, nonostante qualche alto e basso, può giocare molto bene ed ha un allenatore molto esperto. Affrontiamo questa gara con grande umiltà ma anche con una consapevolezza di poter fare bene. Esserci lasciati indietro molte partite difficili a questo punto del campionato ci fa ben sperare, ma è un attimo perdere anche contro una squadra meno blasonata: noi quindi consideriamo ogni partita come una storia a sè: dobbiamo affrontare ogni match con l’idea di dover fare di tutto per vincere”.

Rivedi la conferenza stampa pre-match qui: https://fb.watch/ on5FRJ6ur1/

Il Bisonte Firenze – UYBA Volley Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze: 1 Acciarri, 3 Ribechi, 4 Ishikawa, 6 Leonardi (L), 7 Battistoni, 8 Alsmeier, 9 Ailama, 11 Lazic, 12 Mazzaro, 13 Graziani, 19 Agrifoglio, 24 Kraiduba, 26 Stivrins

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini

Il programma dell’ottava giornata (19/11 ore 17.00):

Allianz Vero Volley Milano – Wash4green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Itas Trentino

Trasportipesanti Casalmaggiore – Roma Volley Club

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze – Uyba Volley Busto Arsizio

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 18 (6 – 0); Igor Gorgonzola Novara 18 (6 – 1); Savino Del Bene Scandicci 16 (5 – 2); Allianz Vero Volley Milano 14 (5 – 1); Wash4green Pinerolo 12 (4 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 11 (4 – 2); Il Bisonte Firenze 9 (3 – 4); Roma Volley Club 8 (3 – 3); Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8 (3 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 – 5); Uyba Volley BUSTO ARSIZIO 7 (2 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7 (2 – 5); Volley Bergamo 1991 4 (1 – 6); Itas Trentino 2 (1 – 6).