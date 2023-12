Ha salvato sua figlia ma non muove più le gambe, ora Luino cammina per lei

Domenica 10 dicembre Luino si prepara ad ospitare la seconda edizione della Santa Claus Run: un evento pensato dal Comune, Nuova Proloco Città di Luino, Ascom, gruppo commercianti e Comunità Pastorale per unire bambini, ragazzi e famiglie in una camminata libera e festosa.

L’occasione quest’anno non sarà solo quella di condividere un bel momento con la comunità, ma anche quella di “camminare” in sostegno di Donatella, la mamma rimasta paraplegica dopo che un albero, lo scorso giugno, le è crollato addosso. Il ricavato dell’iniziativa, infatti, che rientra nell’ambito di “LuinoinFesta”, le verrà completamente devoluto, al fine di contribuire alla raccolta fondi indetta per consentirle di rendere la sua casa di nuovo accogliente e accessibile.

«Ha un senso molto forte, quest’anno, la Santa Claus Run 2023 organizzata per Donatella. La donna che, nel mese di giugno, non ha esitato a lanciarsi sulla figlia per evitare che venisse schiacciata dalla caduta dell’albero fuori dall’oratorio di Luino: una fatalità che l’ha costretta in sedia a rotelle. E’ dunque arrivato il momento per Luino di dare un segnale collettivo, di vicinanza e di sostegno a lei e alla sua famiglia – commenta la consigliera Valeria Squitieri -. È stato il Presidente del Consiglio comunale di Luino Fabrizio Luglio a pensare di dedicarle questa marcia, il cui ricavato le verrà donato interamente come segnale di vicinanza, sostegno e per dimostrare il senso di comunità coesa e solidale. Invitiamo tutti ad iscriversi a questa iniziativa, per stare insieme, divertirsi, riempire le vie del centro – che saranno chiuse al traffico – e recuperare fondi» conclude Squitieri.

L’appuntamento per partecipare all’evento e iscriversi è fissato alle ore 14:00 presso il Parco Ferrini, punto di partenza e arrivo della marcia. Ogni partecipante all’iscrizione riceverà un cappellino rosso o da elfo, e saranno premiati il gruppo scolastico più numeroso, il partecipante più giovane e il più anziano. I premi, offerti da pizzeria ristorante Ca’ di Matt, Sibilla di Luino e Cerutti&Pozzi S.r.l., aggiungeranno un tocco di entusiasmo alla giornata.

«Vi ricordiamo che la stessa domenica sono previste altre iniziative, come il trenino gratuito per un giro di Luino, laboratori, cioccolata calda preparata dalla Nuova Proloco Città di Luino in casetta insieme agli altri operatori delle casette natalizie del Parco Ferrini, e molti altri eventi» conclude il presidente del consiglio Fabrizio Luglio.