A Villa Panza cera d’api, riso, pietra e ottone: “Passageway” fonde la cultura orientale con quella occidentale

Nella foto in alto: Untitled, 2023; Cera d’api e riso; Ph: Michele Alberto Sereni, courtesy Magonza

Dal 27 ottobre al 25 febbraio, Villa e Collezione Panza a Varese, ospita una mostra dedicata a Wolfgang Laib (Metzingen, Germania, 1950), uno dei grandi maestri della contemporaneità.

Il progetto espositivo, dal titolo evocativo Passageway, si inserisce all’interno di un programma quadriennale di esposizioni dedicate ad alcuni dei temi che hanno caratterizzato la ricerca e la collezione di Giuseppe Panza di Biumo: “natura e forma”, “ritmo e dinamica”, “segno e messaggio”, “luce e colore”. In particolare, Passageway chiude il ciclo dedicato a “natura e forma” raccogliendo il testimone di Ex Natura; nuove opere dalla Collezione Panza di Biumo, e generando nuove suggestioni e ulteriori approfondimenti sul tema.

La mostra, pensata in stretta collaborazione con l’artista, negli spazi delle Scuderie e delle Rimesse per le Carrozze, presenta quattro grandi installazioni – di cui una inedita e realizzata appositamente per l’occasione in cui cera d’api, riso, pietra, carta e ottone sono punti di partenza per creazioni che raccontano di una natura vulnerabile da rispettare e che ci invitano ad agire come parte di ecosistemi fragili.

Profondamente segnato dai suoi viaggia in India e nell’Asia sud-orientale, l’artista nel suo vocabolario formale, fonde la cultura orientale con quella occidentale: figure geometriche e corpi come rettangoli, cerchi, piramidi e coni con solo poche alterazioni divengono motivi stilizzati, archetipi che trascendono l’esperienza visiva e conducono a una dimensione spirituale.

Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese

T: 0332 182 1610

@: faibiumo@fondoambiente.it

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00

