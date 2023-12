Addio a Giuseppe Gualtieri, uno dei dipendenti storici del Comune di Luino

È con grande tristezza che il Comune di Luino annuncia la scomparsa di Giuseppe Gualtieri, uno dei suoi storici dipendenti.

“Per tutti ‘ Peppo’ era il volto del Comune – spiegano -. Conosciuto e stimato per il suo impegno profuso in questi anni al servizio della comunità, ha contribuito in modo significativo alle attività del nostro Comune”.

Continuano dal Comune: “Il nostro ‘Peppo’ ha sempre dimostrando grande professionalità, dedizione e passione per il suo lavoro. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Tutto il Consiglio Comunale, i dipendenti, i collaboratori e il Segretario Generale desiderano rendergli omaggio per la sua lunga e significativa carriera”.

“L’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia facendo le più sentite condoglianze in questo momento difficile alla moglie e alle figlie” concludono.

I funerali si terranno lunedì 18 dicembre alle 14.45 presso la Parrocchia di Creva, a Luino, e saranno preceduti dal Santo Rosario alle 14.30.